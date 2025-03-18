У Печерському районі здали дев’ять місць для МАФів: як пройшли перші онлайн-торги

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Ірина Маймур
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У Києві через систему “Прозорро. Продажі” відбулися перші онлайн-аукціони з оренди місць для МАФів у Печерському районі.

Про це повідомляє КМДА.

На торгах передали дев’ять локацій під підприємницьку діяльність. Всі майбутні тимчасові споруди мають відповідати затвердженим архетипам МАФів, що забезпечить гармонійний вигляд міського простору.

Аукціони залучили 200 підприємців, що стало рекордом для подібних торгів. Через високий попит вартість оренди деяких місць зросла в 10 разів від стартової ціни.

Найдорожчим лотом стала локація на вул. Івана Мар’яненка, 11А. Початкова ціна у 11,9 тис. грн зросла до 97,12 тис. грн на місяць. За п’ять років місто отримає з цієї ділянки майже шість мільйонів гривень.

Ще один популярний лот – 18-метрове місце на вул. Предславинській, 9. На нього претендували 30 учасників, а фінальна ціна склала 71,8 тис. грн на місяць, що у вісім разів більше за стартову вартість.

Нагадаємо, що у 2024 році Київрада підтримала рішення щодо зменшення кількості МАФів впродовж двох років і запуску електронних торгів на право торгівлі у таких спорудах через систему “Prozorro.Продажі”.

Організатором онлайн-аукціонів з оренди комунальних площ для розміщення тимчасових споруд буде комунальне підприємство "Київ.Прозоро". На комунальних ділянках, які здаватиме в оренду підприємство, бізнес може розміщувати зарядні станції для електромобілів, термінали, вендингові автомати та автомати з продажу товарів, поштомати, МАФи.

Фото: КП "Київблагоустрій"

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Опубліковано: 18 березня 2025
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