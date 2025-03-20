Садиба Дмитрієва під загрозою знищення через новий закон, що полегшує дерибан землі

У Києві може зникнути ще одна історична будівля. Садиба Дмитрієва, комплекс споруд 1830–1905 років на вулиці Хорива, 2, опинилася під загрозою руйнування.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, забудовник, який отримав цей об’єкт у 2010 році з умовою реставрації, так і не виконав своїх зобов’язань. Тепер ситуацію ускладнює новий законопроєкт №12089, ухвалений Верховною Радою. Він дозволяє узаконити самочинне заволодіння нерухомістю, якщо з моменту набуття пройшло 10 років.

“З реставрацією, як бачите, не склалося”, — зазначає Перов.

Активіст переконаний, що цей закон фактично узаконює руйнування пам’яток, оскільки власник може довести будівлю до аварійного стану, а потім отримати землю у власність.

Громадські активісти та історики закликають владу втрутитися в ситуацію та переглянути законопроєкт. Вони наполягають на посиленні контролю над забудовниками, щоб захистити архітектурну спадщину Києва від знищення.

Зазначимо, що 17 березня на сайті Офісу президента з’явилася петиція мера Мішеля Терещенка, колишнього мера Глухова і нащадка меценатського роду Терещенків. У тексті петиції Терещенко вимагає, аби президент України Володимир Зеленський ветував закон “Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача” 12089, який Верховна Рада підтримала 13 березня.

Садиба Дмитрієва – комплекс будівель на вулиці Хорива, 2. Він складається з п'яти будинків початку XIX століття, що входять до садиби, яка свого часу належала київському купцеві другої гільдії Івану Миколайовичу Дмитрієву. Кожен з будинків був побудований у різний час починаючи з 30-х років ХІХ сторіччя і закінчуючи 1897 роком.

Раніше ми писали, що Господарський cуд міста Києва відмовився скасовувати право власності ПП "Конвалія-Нерухомість" на садибу.

Фото: Дмитро Перов