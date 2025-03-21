Модерністський “ринок-шайба” на Солом’янці може стати об’єктом культурної спадщини

Модерністський “ринок-шайба” на вулиці Мокрій, 1А може стати об’єктом культурної спадщини.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

17 березня ГО “Спадщина Київ” подала картку виявленого об’єкта культспадщини. Наразі департамент перевіряє правовий статус ринку.

"У разі, якщо поданий об’єкт не має статусу пам'ятки або щойно виявленого об'єкта культурної спадщини, уповноважений орган приймає рішення щодо віднесення чи невіднесення об’єкта до нерухомих об'єктів культурної спадщини та необхідності складання на нього облікової картки", — йдеться у дописі.

Наразі споруда не перебуває на обліку як пам’ятка або об’єкт культурної спадщини. огляду на це модерністському ринку можуть надати такий статус, зазначають у ДОКС.

За інформацією Дмитра Перова, ГО “Мапа Реновації” передала “Спадщині” результати історико-архівних досліджень, які додадуть до облікової документації.

Будівлю за адресою вул. Мокра, 1А проєктувала архітекторка Алла Аніщенко. Спочатку це був продовольчий ринок, згодом – біржа, автосалон і супермаркет. З 2021 року споруда не використовується.

Нагадаємо, що 2021 році Київрада передала ділянку під забудову, що викликало супротив громадськості. Тоді міська влада запевняла, що будівлю не знесуть.

Водночас польські архітектори, Національна спілка архітекторів України та донька Алли Аніщенко вимагали надати споруді охоронний статус. Також до боротьби за збереження ринку долучилися організації “Мапа Реновації” і Ukrainian Modernism, зазначив Перов.

Документи передали до КМДА, однак об’єкт так і не отримав захисту. У січні 2024 року будівлю виставили на продаж як комерційний об’єкт із торговими, офісними та складськими приміщеннями. На місці ринку мають намір звести комплекс “Залізничний”, а потенційним забудовником називають дніпровського девелопера Вадима Єрмолаєва.

Фото: Дмитро Перов