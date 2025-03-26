У Києві після атаки дрона пожежники не змогли заїхати у двір: поради, що робити мешканцям

903
Ірина Маймур
share share

Після атаки дронів на Київ 23 березня пожежники не змогли потрапити у двір багатоповерхівки через хаотичне паркування.

Про це повідомила киянка Діана Натхір, у чий будинок влучив безпілотник.

Подібні ситуації виникли і в інших районах міста.

За словами очільника КМВА Тимура Ткаченка, у багатьох житлових кварталах пожежні не можуть доїхати до місць ураження. Через це КМДА вже почала розроблення плану з облаштування антипаркувальної інфраструктури та інспектування дворів. До перевірок долучать ОСББ, ЖЕКи, поліцію та рятувальників.

Киянка Діана Натхір дала поради на випадок атак дронами. Ось вони:

  • Перевірте, чи можуть рятувальні служби потрапити у ваш двір. Скоординуйтеся з сусідами, приберіть автівки або залишайте контактний номер на лобовому склі.
  • Переконайтесь, що сходові майданчики відкриті, а доступ до пожежних гідрантів і вогнегасників — вільний.
  • Після атаки можливі повторні вибухи, тож не підходьте до уламків і не намагайтесь гасити вогонь самостійно.
  • Тримайте напоготові “тривожну валізу” — з документами, грошима, ліками й теплими речами.
  • Допоможіть евакуюватись сусідам, які цього потребують, або повідомте про них поліцію.
  • Після обстрілу не користуйтесь ліфтом — тільки сходами.
  • Якщо вам важко емоційно, зверніться до медиків на місці — вони можуть надати психологічну допомогу.
  • Перевіряйте чат вашого будинку: можливо, хтось пропонує допомогу або її потребує.

Жінка закликала не ігнорувати загрозу і завжди пам’ятати про безпеку.

"Я встигла з донькою забігти в коридор буквально в останню хвилину — це нас і врятувало", — розповіла жінка.

Фото: ДСНС Києва

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 26 березня 2025
share share
В Україні побудують першу цифрову підстанцію: як вона працюватиме В Україні побудують першу цифрову підстанцію: як вона працюватиме Як отримати компенсацію за зруйноване житло: платформа “Свій дім” створила покроковий гайд Як отримати компенсацію за зруйноване житло: платформа “Свій дім” створила покроковий гайд В Україні запрацювала перша платформа для бронювання будиночків на природі В Україні запрацювала перша платформа для бронювання будиночків на природі У центрі Києва можуть створити смугу для спільного руху автівок і велосипедів У центрі Києва можуть створити смугу для спільного руху автівок і велосипедів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.