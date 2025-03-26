У Києві після атаки дрона пожежники не змогли заїхати у двір: поради, що робити мешканцям

Після атаки дронів на Київ 23 березня пожежники не змогли потрапити у двір багатоповерхівки через хаотичне паркування.

Про це повідомила киянка Діана Натхір, у чий будинок влучив безпілотник.

Подібні ситуації виникли і в інших районах міста.

За словами очільника КМВА Тимура Ткаченка , у багатьох житлових кварталах пожежні не можуть доїхати до місць ураження. Через це КМДА вже почала розроблення плану з облаштування антипаркувальної інфраструктури та інспектування дворів. До перевірок долучать ОСББ, ЖЕКи, поліцію та рятувальників.

Киянка Діана Натхір дала поради на випадок атак дронами. Ось вони:

Перевірте, чи можуть рятувальні служби потрапити у ваш двір. Скоординуйтеся з сусідами, приберіть автівки або залишайте контактний номер на лобовому склі.



Переконайтесь, що сходові майданчики відкриті, а доступ до пожежних гідрантів і вогнегасників — вільний.



Після атаки можливі повторні вибухи, тож не підходьте до уламків і не намагайтесь гасити вогонь самостійно.



Тримайте напоготові “тривожну валізу” — з документами, грошима, ліками й теплими речами.



Допоможіть евакуюватись сусідам, які цього потребують, або повідомте про них поліцію.



Після обстрілу не користуйтесь ліфтом — тільки сходами.



Якщо вам важко емоційно, зверніться до медиків на місці — вони можуть надати психологічну допомогу.



Перевіряйте чат вашого будинку: можливо, хтось пропонує допомогу або її потребує.

Жінка закликала не ігнорувати загрозу і завжди пам’ятати про безпеку.

"Я встигла з донькою забігти в коридор буквально в останню хвилину — це нас і врятувало", — розповіла жінка.

Фото: ДСНС Києва