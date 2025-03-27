Кафе “Альтруіст” запустило благодійний сніданок, щоб зібрати кошти на відновлення мозаїки в центрі Києва

Київське кафе “Альтруіст” запустило благодійну страву, кошти з якої спрямують на відновлення мозаїки на фасаді дитячої художньої студії Осташинського на вулиці Грінченка.

Про це повідомила дослідниця архітектури модернізму Ельміра Еттінгер.

Йдеться про класичний “дитячий” сніданок з яйцем, картоплею та ковбаскою. Вартість благодійної страви — 260 гривень. Половина зібраних коштів із кожного замовлення піде на відновлення панно.

“Це сніданок із дитинства — такий, який їли вдома після прогулянки. Символічна страва для символічної справи”, — пояснює Еттінгер.

Мозаїка, що прикрашає фасад студії Осташинського, перебуває у критичному стані — частина елементів втрачена, сама стіна теж потребує ремонту. Її збереження ініціювала група активістів ще у вересні 2024 року. Нині збирають кошти на оплату роботи реставраторів.

Нагадаємо, що до ініціативи також долучилася майстерня Love Mosaic — вона випустила набір для створення мозаїчного каштана, натхненного київським міським ландшафтом. Частину прибутку з продажу цих наборів також направлять на реставрацію студійної мозаїки.

Фото: Ельміра Еттінгер