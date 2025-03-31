Інформація про хвилину мовчання у Києві з'являтиметься на сітілайтах та інформаційних стендах

У Києві з 1 квітня о 9:00 на диджитал-білбордах, сітілайтах та інформаційних стендах на станціях метро з’являтиметься візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це повідомили у Київраді.

Міська влада звернулася до власників цифрових носіїв із пропозицією підтримати ініціативу, яка вже має широку підтримку серед рекламних операторів.

Зазначається, що єдиний візуальний вигляд інформаційного повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання вже затверджений. Цей шаблон перебуває у вільному доступі та доступний для всіх, хто бажає долучитися до акції вшанування.

Раніше ми писали, що у КМДА напрацювали пропозиції щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.

Рекомендації передбачають заходи з інформування про початок хвилини мовчання в мобільному застосунку "Київ Цифровий", через трансляцію оголошень у громадському транспорті, звукові системи оповіщення на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності і на рекламних носіях.