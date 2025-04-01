Майдан Незалежності очистять від реклами

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Валерія Гуржий
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З 31 березня по 4 квітня у Голосіївському районі та на Майдані Незалежності демонтують 178 об'єктів незаконної реклами.

Про це повідомили у КП "Київреклама".

За цей час з вулиць міста планують прибрати вивіски, банери, електронні табло, відеоекрани, рекламу на огородженні та фасадах будинків і конструкції у підземних переходах та тунелях.

Раніше ми писали, що станцію метро "Площа Українських Героїв" планують звільнити від реклами та спільно з експертами переосмислити використання даного простору.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 01 квітня 2025
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