Майдан Незалежності очистять від реклами

З 31 березня по 4 квітня у Голосіївському районі та на Майдані Незалежності демонтують 178 об'єктів незаконної реклами.

Про це повідомили у КП "Київреклама".

За цей час з вулиць міста планують прибрати вивіски, банери, електронні табло, відеоекрани, рекламу на огородженні та фасадах будинків і конструкції у підземних переходах та тунелях.

Раніше ми писали, що станцію метро "Площа Українських Героїв" планують звільнити від реклами та спільно з експертами переосмислити використання даного простору.

Фото: Вікіпедія