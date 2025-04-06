Рух метро між станціями "Лісова" та "Дніпро" відновили: роботи завершили достроково

У Києві 6 квітня відновили рух поїздів метро між станціями "Лісова" та "Дніпро" – заплановані демонтажні роботи завершили достроково.

Про це повідомили в КМДА.

Зазначається, що будівельники і технічні служби працювали в посиленому режимі майже 24 години. Вони демонтували аварійні балки та ригелі над коліями метро, що становили загрозу падіння крихкого бетону.

Раніше ми писали, що демонтаж балок на Дарницькому шляхопроводі мав тривати два дні – 5 та 6 квітня, а відновити рух поїздів між станціями "Лісова та "Дніпро" мали зранку 7 квітня.

На період закриття станцій метро в Києві запустили автобуси № 1М, які дублювали маршрут цих станцій.

Фото: Вікіпедія