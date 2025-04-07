У застосунку "Київ Цифровий" з'явилося нове опитування про стан водойм у місті

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилося нове опитування, в якому Всесвітній фонд природи WWF-Україна, департамент захисту довкілля та КП "Плесо" хочуть дізнатися думку містян про стан водойм.

Після опрацювання відповідей планують розробити рішення щодо захисту річок і озер у столиці та створити інтерактивну мапу водойм.

Опитування складається з 8 питань:

1. Як часто ви відпочиваєте біля озера чи річки?

2. Біля якого озера чи річки ви любите відпочивати найбільше та чому саме?

3. Як ви оцінюєте екологічний стан річок та озер у Києві?

4. Які проблеми ви помітили?

5. На яку водойму мають першочергово звернути увагу для виправлення проблем?

6. Чи стали місця відпочинку кращими за останній рік?

7. На що місто першочергово має звернути увагу для покращення стану водойм?

8. Чи готові ви долучитися до толок для очищення та захисту водойм?

Раніше ми писали, що за результатами лабораторних досліджень найбільш забрудненими водоймами у Києві є система озер Опечень та річки Либідь і Віта.