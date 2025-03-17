Стало відомо, які водойми Києва є найзабрудненішими та чи продовжать розчищати річку Либідь

За результатами лабораторних досліджень найбільш забрудненими водоймами у Києві є система озер Опечень та річки Либідь і Віта.

Про це повідомили у КП "Плесо", пише "Вечірній Київ".

За словами фахівців, ці водойми технічні, а їх забруднення не несе шкоди здоров’ю людей та живим організмам. Також у КП "Плесо" зауважили, що скиди нафтопродуктів, небезпечних речовин та стічних вод у водойми Києва є типовою проблемою. Найчастіше від цього страждають річки та озера, які розташовані в промислових зонах та районах з несанкціонованою забудовою.

Якщо говорити про річку Либідь, то наразі продовжуються роботи з її розчищення для відновлення гідрологічного режиму та покращення її екологічного стану. Наприкінці минулого року завершився перший етап робіт у дельті річки. Цього року роботи з її розчищення продовжаться на інших ділянках.

Нвагадаємо, що русло річки Либідь у Солом'янському, Голосіївському та Шевченківському районах Києва планують обстежити та розчистити.

Раніше ми писали, що вздовж русла річки Либідь встановлять смуги відведення та облаштують благоустрій територій. Зокрема біля берегі річки планують облаштувати інклюзивні зони відпочинку.

Нагадаємо, що Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall. З цього приводу, активісти звернулися до Київської міської прокуратури через рішення Київради.

Вони також створили петицію щодо заборони закриття міських річок в колектори, зокрема річки Либідь, яка набрала необхідну кількість голосів всього за декілька днів. Але міський голова Віталій Кличко петицію не підтримав.

Фото: Вікіпедія