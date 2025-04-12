Зруйнований росіянами трансформатор став експонатом Музею війни: фото

Експонатом Національного музею історії України у Другій світовій війні став трансформатор, знищений під час масованої атаки росії.

Про це повідомляють у ДТЕК.

Артефакт став частиною інсталяції "Битва за світло". Він нагадує про героїзм енергетиків, які під обстрілами продовжують забезпечувати українців світлом.

Історія трансформатора, якому дали ім’я Орест, стала справжньою легендою. Понад 50 років він працював на одній із ТЕС ДТЕК, живлячи електроенергією сотні тисяч людей. У 2024 році під час однієї з масованих атак ворога Орест був повністю знищений. Трансформатор горів добу. У ДТЕК назвали це його "останньою, найгероїчнішою зміною".

Нагадаємо, що спершу трансформатор встановили на Контрактовій площі. Тепер він увійшов до експозиції Музею війни.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія випустила понад 2300 ракет і дронів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього Україна втратила 10 ГВт генеруючих потужностей, ще 18 ГВт опинилися під окупацією — зокрема гідро- та теплові електростанції, а також Запорізька АЕС.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні; ДТЕК