Активісти очистили від графіті та сміття скульптуру "Водограй" на Троєщині

Активісти зібралися та очистили від графіті, бруду і сміття скульптуру "Водограй" на вулиці Миколи Закревського, що на Троєщині.

Про це повідомила дослідниця архітектури модернізму та монументального мистецтва Ельміра Еттінгер.

Скульптура перебуває у не найкращому стані. У неї кидали сміття, а на підлозі проростав бур'ян.

"Водограй" створив художник-шістдесятник Ернест Котков у 80-х роках минулого століття. Він виконаний з бетону та відтворює імітацію води в русі. До 90-х років скульптура також виконувала функцію фонтану, але він перестав працювати.

Раніше ми писали, що кияни зібралися та очистили від рекламних оголошень, клею та графіті всі мозаїки на бульварі Лесі Українки.

Фото: Ельміра Еттінгер