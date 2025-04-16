Паркомісця для сімей із дітьми почали облаштовувати у Львові: список локацій

У Львові почали облаштовувати спеціальні паркомісця для батьків, які подорожують із дітьми.

Про це повідомила депутатка міської ради Уляна Пак.

Такі паркомісця ширші за стандартні, щоб було зручніше діставати дитину з автокрісла.

Наразі визначили 12 перших локацій у місті, де з’являться експериментальні дорожні знаки. Це такі адреси:

на проспекті Шевченка біля Стоматологічної поліклініки;

на вулиці Підвальній, 7, біля поліклінік;

на вулиці Ваговій біля косметологічної лікарні;

на вулиці Пекарській, 59, біля медичних установ;

на вулиці Юрія Руфа біля обласної клінічної лікарні;

на вулиці Орлика біля 1ТМО;

на вулиці Озаркевича біля 3ТМО;

на площі Липневій біля привокзального ринку;

на вулиці Коперника біля школи №9;

на вулиці Пекарській, 52, біля інфекційної лікарні;

на вулиці Матейка біля парку та хореографічної школи;

на вулиці Костя Левицького біля Личаківської районної адміністрації.

Паркомісця облаштовують поруч із медичними установами, школами, ринками й адмінбудівлями.

Як пояснила Уляна Пак, знак для таких паркомісць затвердили ще кілька років тому, але чекали на зміни в законодавстві.

“Час ішов, а відповідні зміни в правила дорожнього руху дотепер не були внесені, тому ми вирішили діяти”, — пояснила депутатка.

Наразі містян із дітьми закликають долучитися до ініціативи та подавати пропозиції щодо актуальних локацій для паркування.

Фото: Уляна Пак; "Твоє місто"