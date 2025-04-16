Паркомісця для сімей із дітьми почали облаштовувати у Львові: список локацій

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Ірина Маймур
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У Львові почали облаштовувати спеціальні паркомісця для батьків, які подорожують із дітьми.

Про це повідомила депутатка міської ради Уляна Пак.

Такі паркомісця ширші за стандартні, щоб було зручніше діставати дитину з автокрісла.

Наразі визначили 12 перших локацій у місті, де з’являться експериментальні дорожні знаки. Це такі адреси:

  • на проспекті Шевченка біля Стоматологічної поліклініки;
  • на вулиці Підвальній, 7, біля поліклінік;
  • на вулиці Ваговій біля косметологічної лікарні;
  • на вулиці Пекарській, 59, біля медичних установ;
  • на вулиці Юрія Руфа біля обласної клінічної лікарні;
  • на вулиці Орлика біля 1ТМО;
  • на вулиці Озаркевича біля 3ТМО;
  • на площі Липневій біля привокзального ринку;
  • на вулиці Коперника біля школи №9;
  • на вулиці Пекарській, 52, біля інфекційної лікарні;
  • на вулиці Матейка біля парку та хореографічної школи;
  • на вулиці Костя Левицького біля Личаківської районної адміністрації.

Паркомісця облаштовують поруч із медичними установами, школами, ринками й адмінбудівлями.

Як пояснила Уляна Пак, знак для таких паркомісць затвердили ще кілька років тому, але чекали на зміни в законодавстві.

“Час ішов, а відповідні зміни в правила дорожнього руху дотепер не були внесені, тому ми вирішили діяти”, — пояснила депутатка.

Наразі містян із дітьми закликають долучитися до ініціативи та подавати пропозиції щодо актуальних локацій для паркування.

Фото: Уляна Пак; "Твоє місто"

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Опубліковано: 16 квітня 2025
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