Паркомісця для сімей із дітьми почали облаштовувати у Львові: список локацій
У Львові почали облаштовувати спеціальні паркомісця для батьків, які подорожують із дітьми.
Про це повідомила депутатка міської ради Уляна Пак.
Такі паркомісця ширші за стандартні, щоб було зручніше діставати дитину з автокрісла.
Наразі визначили 12 перших локацій у місті, де з’являться експериментальні дорожні знаки. Це такі адреси:
- на проспекті Шевченка біля Стоматологічної поліклініки;
- на вулиці Підвальній, 7, біля поліклінік;
- на вулиці Ваговій біля косметологічної лікарні;
- на вулиці Пекарській, 59, біля медичних установ;
- на вулиці Юрія Руфа біля обласної клінічної лікарні;
- на вулиці Орлика біля 1ТМО;
- на вулиці Озаркевича біля 3ТМО;
- на площі Липневій біля привокзального ринку;
- на вулиці Коперника біля школи №9;
- на вулиці Пекарській, 52, біля інфекційної лікарні;
- на вулиці Матейка біля парку та хореографічної школи;
- на вулиці Костя Левицького біля Личаківської районної адміністрації.
Паркомісця облаштовують поруч із медичними установами, школами, ринками й адмінбудівлями.
Як пояснила Уляна Пак, знак для таких паркомісць затвердили ще кілька років тому, але чекали на зміни в законодавстві.
“Час ішов, а відповідні зміни в правила дорожнього руху дотепер не були внесені, тому ми вирішили діяти”, — пояснила депутатка.
Наразі містян із дітьми закликають долучитися до ініціативи та подавати пропозиції щодо актуальних локацій для паркування.
Фото: Уляна Пак; "Твоє місто"