На стіні біля Міського театру висадили декоративний виноград: що дає вертикальне озеленення

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Валерія Гуржий
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На стіну біля Міського театру на вулиці Січових Стрільців, 44 підсадили виноград Вічі.

Про це повідомили на каналі "Містознавство".

Якщо виноград добре приживеться, то вже за два-три роки повністю заплете стіну. Поки його навіть важко помітити, але вже дуже скоро з'являться перші листочки.

Вертикальне озеленення є одним із заходів адаптації до змін клімату:

  • створює приємний мікроклімат, адже запобігає перегріву поверхонь, що віддають тепло в повітря
  • є прихистком для комах
  • просто неймовірно гарний

А ще вертикальне озеленення не руйнує стіну, якщо правильно підібране місце та рослинка. Команда "Містознавства" допоможе знайти найкращі й найдоступніші саджанці, а також порадить опору та закликає долучатися до ініціативи й висаджувати виноград на голих стінах.

Нагадаємо, що у Києві висадили майже 200 дерев та 540 кущів в парках та скверах міста під час загальноміської толоки.

Фото: Містознавство

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Опубліковано: 19 квітня 2025
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