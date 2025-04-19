Біля Львівської площі знайшли історичну рейку, по якій їздив трамвай понад 100 років тому

Під час ремонту дороги в районі Львівської площі комунальники знайшли історичну рейку, по якій курсував трамвай понад 100 років тому.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Першу згадку про трамвай на вулиці Львівській, саме таку назву наприкінці ХІХ століття мала сучасна вулиця Січових Стрільців, можна знайти на карті 1894 року. Вже на початку ХХ століття тут проїздили трамваї маршрутів № 4 і № 20, що сполучали центр міста з Лукʼянівкою та № 9, який прямував далі вулицею Бульварно-Кудрявською до Залізничного вокзалу.

На вулиці Бульварно-Кудрявській можна побачити ще один артефакт трамвайної історії розвитку Львівської площі. Йдеться про модерністську трамвайну диспетчерську, збудовану 1982 року за проєктом архітектора Яноша Віга.

У 2021 році будівлю огородили парканом і планували знести. Втім, завдяки ініціативі підприємця Алекса Купера споруду вдалося зберегти. У ній він відкрив стріт-фуд "Трамвайна".

Фото: Дмитро Перов