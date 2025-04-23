У Києві досі не почали відновлювати пошкоджений "шахедом" будинок на Печерську

У будинку на Печерську, який постраждав під час дронової атаки 1 січня 2025 року, досі не провели інженерно-технічного обстеження й не почали відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Суспільне.

Мешканці зазначають, що через зруйновані два верхні поверхи та відсутність даху стан квартир постійно погіршується, дощі заливають оселі.

Будівля є памʼяткою архітектури місцевого значення. Через це вона не підпадає під дію програми єВідновлення. Процес організовує лише Київська міська військова адміністрація.

З моменту атаки минуло вже понад три місяці, однак навіть інженерно-технічне обстеження ще не провели. Фінансування на відбудову будинку надали лише кілька тижнів тому. Зараз триває підготовка до експертизи: залучили науково-дослідний інститут, який має обстежити та укріпити будівлю. До консерваційних робіт, зокрема накриття даху, ще не дійшли.

Оскільки будинок розташований в урядовому кварталі, потрібно додаткове погодження для проведення комісії.

За інформацією КМДА, будівлю візуально оглянула комісія. У її висновку йдеться, що потрібно встановити протиаварійні кріплення в місцях, де існує загроза обвалу конструкцій. Без цього не можна провести повноцінне технічне обстеження.

Директор департаменту будівництва КМДА Борис Работнік уточнив: роботи з підготовки звітів і креслень заплановані на квітень-травень.

Нагадаємо, що під час атаки 1 січня російські дрони пошкодили 17 будівель у Печерському районі. Загинуло двоє людей.

Фото: Суспільне/Анна Сергієць