Центральний палац одружень у Києві пошкоджено ракетною атакою: урочисті реєстрації перенесли

У Києві Центральний палац одружень пошкоджено внаслідок ворожої нічної ракетної атаки 24 квітня.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Внаслідок обстрілу у будівлі вибиті вікна та пошкоджено інтер'єр. Попри це, співробітники ДРАЦС продовжують роботу. Прийом громадян ведеться без збоїв, всі основні послуги надаються в повному обсязі. Урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів.

Раніше ми писали, що у ніч на 24 квітня росія завдала комбінованого удару по Києву: ворог випустив по столиці балістичні й крилаті ракети, а також дрони-камікадзе.

Фото: Скріншоти з відео