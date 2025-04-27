У Києві не працює механізм надання тимчасового житла постраждалим від обстрілів: що відбувається

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Ірина Маймур
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24 квітня Київ зазнав чергової масованої атаки російських ракет і дронів. Внаслідок обстрілу загинуло 12 людей, було пошкоджено і зруйновано понад десяток житлових будинків. Найбільше постраждав Святошинський район.

Багато містян залишилися без даху над головою. Волонтери допомагали постраждалим одягом, побутовими речами та їжею. Проте питання тимчасового прихистку для постраждалих лишилося відкритим.

За інформацією на вечір 25 квітня, Святошинська РДА та КМВА не надали офіційної інформації про доступне тимчасове житло для мешканців зруйнованих будинків, пише LB.UA.

У КМДА пояснили, що пошуком прихистку займаються районні адміністрації.

Наразі в Києві діють механізми первинної допомоги — на місцях обстрілів працюють медики, психологи та комунальники. У місцевих школах відкриваються пункти підтримки для оформлення заяв на компенсацію збитків. Однак немає стандартної процедури для швидкого надання тимчасового житла людям, які втратили свої домівки.

Постраждалим доводиться самостійно шукати прихисток у родичів або знайомих. Офіційної системи розміщення у комунальному житлі немає. Гуртожитки на балансі КП "Спецжитлофонд" наразі не використовуються для цих потреб.

Інші міста, як-от Львів та Харків, мають варіанти допомоги: компенсацію оренди житла або місця у модульних містечках і гуртожитках. В Києві подібних рішень поки що не запропонували.

Нещодавно речник КМВА повідомив, що підприємці готові запропонувати постраждалим зі Святошинського району допомогу, включно з наданням житла. Але така допомога залежить від випадку і не є частиною офіційної міської політики.

Фото: Getty Images / BBC; hromadske

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Опубліковано: 27 квітня 2025
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