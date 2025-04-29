Активісти самостійно ліквідовують наслідки атаки по будинку на Святошині

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Валерія Гуржий
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На Святошині активісти самостійно ліквідовують наслідки російського удару по житловим будинкам, який стався 6 днів тому.

Про це розповіла волонтерка Катерина Терехова.

За її словами, ніхто з представників влади не організував обіди для тих, хто працює та волонтерить на локації та для людей з сусідніх будинків, які теж постраждали внаслідок атаки. Активісти самі закуповували воду, їжу, будівельні матеріали та інструменти.

Багато постраждалих наразі перебувають у лікарнях, а у їх квартирах під час вибуху повибивало двері та вікна, але волонтери самостійно шукали людей, які б охороняли територію вночі. Адже співробітників з державних структур не було виділено для охорони.

До того ж на вихідних комунальні служби майже не брали участі у ліквідації наслідків прильоту, а повернулися з понеділка.

Після поширення допису активістки про те, що відбувається, на місце прибули державні служби.

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Опубліковано: 29 квітня 2025
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