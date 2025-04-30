У Києві продовжують встановлювати торби для поливу дерев: де вони вже є

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Ірина Маймур
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У Києві триває встановлення спеціальних торб для поливу молодих дерев. Після зимового періоду їх уже розмістили в Подільському та Солом’янському районах.

Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Цю технологію протестували ще в липні 2023 року. Незабаром торби з’являться в усіх районах міста.

Як це працює

  • поліетиленові 85-літрові торби закріплюють навколо стовбура й коріння дерева та наповнюють водою;
  • вода поступово витікає з торби впродовж пʼяти годин безпосередньо до кореневої системи;
  • кожна торба має невеликі отвори, що рівномірно розподіляють вологу й запобігають надмірному зволоженню, тож дерево отримує саме ту кількість води, яка потрібна для здорового росту.

Такий метод дає змогу знизити витрати води більш ніж на 65% у порівнянні з традиційним поливом. Крім того, матеріал торби захищає воду від перегріву в спекотні дні та зменшує ризик розвитку грибкових захворювань.

Фото: “Київзеленбуд”

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Опубліковано: 30 квітня 2025
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