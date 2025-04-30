Суд скасував дозвіл на будівництво ЖК H2O в екопарку “Осокорки”: забудовник оскаржує рішення

Волинський окружний адміністративний суд скасував дозвіл ТОВ “Контактбудсервіс” на забудову екопарку “Осокорки”.

Про це повідомили в ГО “Екопарк Осокорки”.

Суд визнав, що будівельні роботи на території екопарку проводили з порушенням норм законодавства та без правових підстав. Відтак житловий комплекс H2O, відомий раніше як “Патріотика на озерах”, зводити не будуть. Активісти попереджають: будь-які пропозиції придбати квартиру в цьому ЖК можуть бути кваліфіковані як шахрайство.

У громадській організації наголосили, що справа потрапила до Волинського суду автоматично після ліквідації ОАСК у 2022 році.

“Коли рішення ухвалює незаангажований суддя — перемагає Закон, а не забудовник”, — заявили активісти.

Водночас забудовник Stolitsa Group заявляє, що не погоджується з рішенням суду та оскаржуватиме його. У компанії стверджують, що “суд розглянув справу без участі представників”, не врахував два рішення Верховного Суду щодо містобудівної документації, а також кваліфікував її як малозначну.

Також у Stolitsa Group зазначають , що дозвіл на виконання будівельних робіт нібито залишається чинним. Роботи, за їхніми словами, тривають згідно з графіком. Однак жодних обґрунтувань цього твердження компанія не надала.

Як відомо, будівельна компанія Stolitsa Group розпочала будівництво ЖК H2O. Будівельні роботи відбуваються на березі озер Тягле і Небреж, що на південь від житлового масиву Осокорки.

Департамент міського благоустрою 4 травня 2023 року видав дозвіл на встановлення тимчасової огорожі на період комплексної забудови території об’єктами житлового і соціально-побутового призначення житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі.

Раніше неподалік озера Тягле та Небреж хотіли збудувати ЖК “Патріотика на озерах”. Але активісти виступили проти. На цьому місці екологи хочуть створити екопарк “Осокорки”.

Увечері 5 березня 2024 року загорілась значна частина екопарку "Осокорки" . Співробітники екопарку та активісти припустили, що це підпал. Депутатки міської ради Євгенія Кулеба та Ксенія Семенова наголосили, що громада також підозрює в підпалі забудовника.

За фактом пожежі на території екопарку “Осокорки” розпочали досудове розслідування.