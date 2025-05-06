Після реставрації від Центрального гастроному на Хрещатику залишився лише фасад

914
Валерія Гуржий
share share

Центральний гастроном на Хрещатику — колишній готель "Кане", збудований у 1873–1874 роках за проєктом Володимира Ніколаєва, демонтували до фасаду під час реставрації.

Про це повідомила "Спадщина".

Активісти наголошують на тому, що це системна практика. За "намальованими" фасадами у місті просто знищують пам’ятки. Так, у березні цього року у Києві знесли історичну будівлю на вулиці Сагайдачного, 16/5, збудовану ще в 1825 році. Тоді півтораповерхову будівлю затягли будівельною сіткою і намальованим фасадом, за яким виявився каркас нової бетонної будівлі.

Нагадаємо, що у 2009 році будівлю колишнього гастронома на Хрещатику занесли до держреєстру як пам'ятник архітектури і містобудування історії місцевого значення.

У червні 2017 року на даху колишнього Центрального гастроному сталася пожежа, в результаті якої згоріли дах будівлі, а також будівельні матеріали, перегородки та перекриття між другим і третім поверхами.

Пізніше з'явилася інформація, що власник згорілого будинку на Хрещатику планує провести його реставрацію, після реставрації в будівлі хотіли відкрити готель. Однак, потім стало відомо, що з Центрального гастроному на Хрещатику збираються зробити торговий комплекс.

А у 2019 році архітектурне бюро Viharev представило проєкт реставрації будівлі колишнього Центрального гастроному, який погодили у містобудівній раді Києва.

Фото: Дмитро Перов

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 травня 2025
share share
Ветерани з ампутаціями піднімуться на Еверест, щоб зібрати кошти на лікування побратимів Ветерани з ампутаціями піднімуться на Еверест, щоб зібрати кошти на лікування побратимів Історичний “Будинок із хлібною лавкою” на Ярвалу перебудовують під ресторан попри приписи і кримінальне провадження Історичний “Будинок із хлібною лавкою” на Ярвалу перебудовують під ресторан попри приписи і кримінальне провадження Мозаїки та панно 1950-1980-х років у Києві отримають додатковий захист Мозаїки та панно 1950-1980-х років у Києві отримають додатковий захист Що читали українці у квітні: 10 найпопулярніших книжок від Megogo Books Що читали українці у квітні: 10 найпопулярніших книжок від Megogo Books
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.