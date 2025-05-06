Мозаїки та панно 1950-1980-х років у Києві отримають додатковий захист

Київські мозаїки, панно та розписи 1950–1980-х отримають додатковий захист.

Про це повідомила заступниця голова КМДА Ганна Старостенко.

Для цього буде створена безстрокова робота експертної групи із захисту монументального мистецтва у столиці. Відповідне рішення підтримала постійна комісія Київради зі збереження та захисту культурної спадщини.

Ця група вже опрацювала 135 об’єктів — мозаїки, вітражі, розписи, скульптури, що прикрашають фасади та інтер’єри київських будівель. Усі вони внесені до інформаційно-аналітичної системи, щоб зберегти їх від руйнування та популяризувати серед містян.

Раніше ми писали, що кияни зібралися та очистили від рекламних оголошень, клею та графіті всі мозаїки на бульварі Лесі Українки.

Фото: Ганна Старостенко