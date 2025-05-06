У Протасовому Яру зведуть новий ЖК: що буде з історичним будинком поряд

Компанія A Development розпочне новий житловий проєкт на вулиці Амосова наприкінці 2025 року.

Про це власник компанії Олексій Баранов повідомив виданню Forbes Україна.

Проєкт охопить майже 6 гектарів території, де збережуть дубовий гай — частину природно-заповідного фонду, а також відреставрують історичну будівлю кінця XIX століття.

Йдеться про колишній Бактеріологічний інститут — памʼятку архітектури місцевого значення, збудовану у 1896 році в стилі неоренесанс. Її зведення тривало всього пів року. Ідея створення інституту виникла після успіху німецького бактеріолога Еміля Берінга, який у 1894 році розробив протидифтерійну сироватку. Цей прорив надихнув київських меценатів відкрити науковий заклад. Один із корпусів інституту — копія будівлі Інституту Пастера в Парижі. Тоді його називали "храмом науки".

Згодом інститут став базою для Інституту вірусології, якому збудували нові корпуси, а історичну будівлю залишили занедбаною. Відновити її обіцяли ще перед повномасштабним вторгненням у 2022 році.

У межах першої фази проєкту забудовник планує звести два житлові будинки і провести реставрацію історичного об’єкта. Завершення цієї черги очікують за півтора року. Наступні етапи включатимуть будівництво шести будинків, офісного кампусу, конференц-залів і ресторанів.

Раніше ми писали, що прокуратура Києва через суд вимагає збереження Бактеріологічного інституту на вулиці Миколи Амосова. Будівля перебуває у занедбаному та аварійному стані – власник не виконав умови охоронного договору. Крім того, за даними судового реєстру, Солом’янська окружна прокуратура Києва має фінансові претензії до компанії на понад два мільйони гривень.

Фото: Апостроф / Олександр Гончаров