У Львові демонтують будинки, пошкоджені російським обстрілом, щоб зробити громадський простір

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Валерія Гуржий
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У Львові почали демонтовувати залишки будинків, які не підлягають відновленню після пошкодження внаслідок російського обстрілу 4 вересня 2024 року. Йдеться про будинки на вулиці Братів Міхновських, 37, 38, 40.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Роботи розпочали з будинку на вулиці Братів Міхновських, 38. На місці демонтованих будинків буде облаштовано громадський простір з озелененням, лавочками та іншими об'єктами. Проєкт простору розробив Інститут просторового розвитку.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, демонтаж проводять за позабюджетні кошти.

Нагадаємо, що унаслідок ворожої атаки 4 вересня у двох районах Львова – Франківському та Залізничному було пошкоджено 189 будинків. Серед них – памʼятки архітектури або історично цінні будинки. Тоді ж внаслідок російської атаки загинуло 8 львів'ян, були й поранені.

Тоді з міського бюджету містянам виплачували кошти на тимчасову оренду житла всім постраждалим мешканцям в обох районах. А мешканцям тих будинків, які не підлягають відновленню, виплатили компенсацію за оренду житла, а ще кошти на придбання іншого житла. Таку виплату отримали мешканці 20 квартир, а загалом це 30 співвласників помешкань. Вони отримали 48,4 млн грн з бюджету міста Львова, щоб придбати аналогічні квартири.

Раніше ми писали, що у Львові відновили чотири будинки на вулиці Братів Міхновських, 36, 42 та на вулиці Олени Степанівни, 20 і 35А, які постраждали внаслідок російського обстрілу 4 вересня 2024 року.

Фото: Львівська міськрада

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Опубліковано: 08 травня 2025
Львів
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