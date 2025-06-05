Останню мозаїку Алли Горської закликають зберегти: петиція

Фонд Алли Горської та Віктора Зарецького закликає підтримати петицію за збереження мозаїки "Птах" у селі Гельмязів на Черкащині.

Вона розміщена на фронтоні та колонах їдальні "Супій". Це остання спільна робота дуету художників-шістдесятників, а також остання мозаїка, яку Алла Горська створила за свого життя.

Автор звернення — Семен Гришин. Він просить внести мозаїку та будівлю ресторану до реєстру об’єктів культурної спадщини, провести реставрацію й не допустити їхнього руйнування чи пошкодження.

Хоча мозаїка “Птах” на фронтоні — єдине, що збереглося, однак це не все, над чим працювали художники в Гельмязеві 1970 року. Також вони розписали стіни всередині приміщення.

Мозаїка та розписи створювалися без належного фінансування. Художники працювали фактично “за харчі”. Завдяки дослідженню журналістки Ірини Ямборської вдалося відновити обставини її створення. Один із очевидців, Віктор Келеп, згадує, як Горська власноруч ремонтувала тріщини й білила стіни їдальні, перш ніж почати роботу.

Місцеві мешканці розповідали, що художники жили у лікаря Василя Яківчика, який був знайомий із київською інтелігенцією та запросив митців до села.

Келеп пригадує, що ескізи підготував Зарецький. А ще — безкоштовно роздобув смальту (кольорове скло для мозаїки) та фарбу для розписів стін.

У жовтні 1970 року Алла Горська і Віктор Зарецький повернулися до Києва. А наприкінці листопада художницю вбили. Мозаїка “Птах” стала її останнім твором. Частину інтер’єрних розписів у ресторані “Супій”, серед яких були козак Мамай, троїсті музики та пейзаж із річкою, зафарбували одразу після смерті мисткині.

Панно "Вітер" на фасаді колишнього ресторану "Вітряк"

Більшість мозаїк Алли Горської втрачено — вони або знищені, або залишилися на окупованих територіях. У 2022 році в Маріуполі російські війська зруйнували монументальні роботи "Дерево життя" та "Боривітер", створені Горською, Зарецьким та іншими митцями.

Нині на підконтрольній Україні території збереглися лише дві мозаїки їхнього авторства: "Вітер" у Києві на фасаді колишнього ресторану "Вітряк" і "Птах" у селі Гельмязів на Черкащині.