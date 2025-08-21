Київську владу закликали відкрити для всіх набережну Дніпра біля елітного ЖК

Київська міська прокуратура звернулася до столичної влади з вимогою виконати рішення Верховного Суду і демонтувати паркани, що перекривають доступ до набережної на вулиці Дніпровська набережна, 14.

Кілька років ця територія була закрита приватним товариством, яке посилалося на право власності на гідротехнічні споруди. Через це вхід на набережну був обмежений для всіх, крім мешканців прилеглого житлового комплексу RiverStone.

Нещодавно Верховний Суд скасував це право власності, зазначивши, що гідротехнічна споруда не може належати приватному товариству.

Наразі попри судове рішення численні паркани, що перекривають прохід до набережної, добровільно не демонтовано. Відтак прибрати їх зобов’язані відповідні столичні служби, кажуть у прокуратурі.