Подільський міст у Києві повністю відкриють для руху

406
Артем Черничко
share share

У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході в Києві буде повністю відкрито рух усіма смугами в обох напрямках. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Рух буде організовано на ділянці від вулиці Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. На цій частині дорога матиме по 4 смуги в кожному напрямку, призначені для автомобілів, громадського транспорту й велосипедистів. Далі буде по дві смуги.

Також відкриють проїзд по обох частинах новозбудованого тунелю.

Які роботи виконано:

  • облаштовано велосипедні доріжки загальною довжиною понад 11 км
  • передбачено окремі смуги для громадського транспорту
  • встановлено додатковий світлофор на перетині з вул. Центральною Садовою
  • облаштовано транспортно-пересадковий вузол для пасажирів швидкісного трамвая та міської електрички

Нагадаємо, дорожній рух Подільським мостом було відкрито 1 грудня 2024 року. Тоді рух дозволили для легкових авто та громадського транспорту, що прискорило сполучення між Троєщиною та центром міста.

Фото: Віталій Кличко

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 серпня 2025
share share
У Маріуполі окупанти "відновили" драмтеатр, розбомблений ними на початку вторгнення У Маріуполі окупанти "відновили" драмтеатр, розбомблений ними на початку вторгнення У Києві дозволили розібрати історичні будівлі Торгового дому на Подолі У Києві дозволили розібрати історичні будівлі Торгового дому на Подолі Дизайнери створили будівельний матеріал із яєчної шкаралупи Дизайнери створили будівельний матеріал із яєчної шкаралупи Артколекцію Снуп Доґґа з "недопалками" продали на аукціоні за $148 тисяч Артколекцію Снуп Доґґа з "недопалками" продали на аукціоні за $148 тисяч
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.