Подільський міст у Києві повністю відкриють для руху

У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході в Києві буде повністю відкрито рух усіма смугами в обох напрямках. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Рух буде організовано на ділянці від вулиці Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. На цій частині дорога матиме по 4 смуги в кожному напрямку, призначені для автомобілів, громадського транспорту й велосипедистів. Далі буде по дві смуги.

Також відкриють проїзд по обох частинах новозбудованого тунелю.

Які роботи виконано:

облаштовано велосипедні доріжки загальною довжиною понад 11 км

передбачено окремі смуги для громадського транспорту

встановлено додатковий світлофор на перетині з вул. Центральною Садовою

облаштовано транспортно-пересадковий вузол для пасажирів швидкісного трамвая та міської електрички

Нагадаємо, дорожній рух Подільським мостом було відкрито 1 грудня 2024 року. Тоді рух дозволили для легкових авто та громадського транспорту, що прискорило сполучення між Троєщиною та центром міста.

Фото: Віталій Кличко