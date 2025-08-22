Подільський міст у Києві повністю відкриють для руху
У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході в Києві буде повністю відкрито рух усіма смугами в обох напрямках. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Рух буде організовано на ділянці від вулиці Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. На цій частині дорога матиме по 4 смуги в кожному напрямку, призначені для автомобілів, громадського транспорту й велосипедистів. Далі буде по дві смуги.
Також відкриють проїзд по обох частинах новозбудованого тунелю.
Які роботи виконано:
- облаштовано велосипедні доріжки загальною довжиною понад 11 км
- передбачено окремі смуги для громадського транспорту
- встановлено додатковий світлофор на перетині з вул. Центральною Садовою
- облаштовано транспортно-пересадковий вузол для пасажирів швидкісного трамвая та міської електрички
Нагадаємо, дорожній рух Подільським мостом було відкрито 1 грудня 2024 року. Тоді рух дозволили для легкових авто та громадського транспорту, що прискорило сполучення між Троєщиною та центром міста.
Фото: Віталій Кличко
Опубліковано: 22 серпня 2025