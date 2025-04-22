На будівництві Подільського мосту розікрали понад 150 млн гривень: подробиці

На будівництві Подільсько-Воскресенського мосту в Києві з бюджету міста розікрали щонайменше 153 млн грн.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, до організації "схеми" причетні чинний та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що розташовані у вертикалі КМДА. За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману "різницю" розподілили між учасниками оборудки.

Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу. Щоб реалізувати "схему", її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 800 технологічних сіток.

Для порівняння, як свідчать матеріали провадження, середня вартість сітки на ринку становила 110 доларів, а фігуранти придбали її по 610 доларів за одиницю.

Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи з доказами вчинення злочину.

Наразі колишньому та чинному керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику – вже ексдиректору підрядної компанії – повідомлено про підозру. Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому.

Раніше ми писали, що Подільська прокуратура повідомила про підозру генпідряднику, який займається будівництвом Подільського мосту через Дніпро у Києві. Його підозрюють у привласненні 6 млн грн з бюджету столиці.

Також про підозру у службовій недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту оголошували заступнику директора комунального підприємства. Окрім того, через завищення витрат на оренду техніки на понад 24 млн гривень оголошували про підозру керівнику генпідрядної організації, яка здійснює будівництво Подільського мосту.

Ще підозру отримував керівник субпідрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів у розмірі 6 млн грн під час будівництва Подільського мосту.