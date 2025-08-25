У Києві демонтували паркан біля елітного ЖК, що перекривав доступ до набережної Дніпра

У Києві демонтовано незаконний паркан, що перекривав вільний доступ до набережної Дніпра біля житлового комплексу RiverStone. Рішення про демонтаж було ухвалено Верховним Судом, що підтвердив неправомірність приватизації берегоукріплень.

Про це повідомили у департаменті територіального контролю міста Києва.

“Одночасно відпрацювали три локації, — йдеться у повідомленні. — Понад 2 300 м² прибережної території повернуто у вільне користування киян та гостей столиці”.

Ділянка берегоукріплень в урочищі Берковщина, що на Дніпровській набережній, 14, площею понад 3,1 га та вартістю понад 67 мільйонів гривень, у 2020 році була зареєстрована як приватна власність. Це призвело до того, що компанія-власник встановила ворота та шлагбауми, обмежуючи доступ до річки для всіх, окрім мешканців ЖК.

Прокуратура наголошувала , що реєстрація права приватної власності на цю територію позбавляє громаду права вільного та безоплатного доступу до річки. Верховний Суд підтримав цю позицію, визнавши незаконність приватизації берегоукріплень.

Фото: Михайло Буділов, департамент територіального контролю Києва