У Києві демонтували паркан біля елітного ЖК, що перекривав доступ до набережної Дніпра
У Києві демонтовано незаконний паркан, що перекривав вільний доступ до набережної Дніпра біля житлового комплексу RiverStone. Рішення про демонтаж було ухвалено Верховним Судом, що підтвердив неправомірність приватизації берегоукріплень.
Про це повідомили у департаменті територіального контролю міста Києва.
“Одночасно відпрацювали три локації, — йдеться у повідомленні. — Понад 2 300 м² прибережної території повернуто у вільне користування киян та гостей столиці”.
Ділянка берегоукріплень в урочищі Берковщина, що на Дніпровській набережній, 14, площею понад 3,1 га та вартістю понад 67 мільйонів гривень, у 2020 році була зареєстрована як приватна власність. Це призвело до того, що компанія-власник встановила ворота та шлагбауми, обмежуючи доступ до річки для всіх, окрім мешканців ЖК.
Прокуратура наголошувала, що реєстрація права приватної власності на цю територію позбавляє громаду права вільного та безоплатного доступу до річки. Верховний Суд підтримав цю позицію, визнавши незаконність приватизації берегоукріплень.
Фото: Михайло Буділов, департамент територіального контролю Києва