Під час реставрації Будинку вчителя знайшли автентичні елементи

Під час проведення протиаварійних робіт в Будинку вчителя реставратори виявили автентичне фарбування вікон й латунні оздоблення фасадних рам, приховані під шарами чорної фарби.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, відкриття дасть змогу повернути будівлі її автентичний вигляд.

Згідно з меморандумом між Департаментом освіти і науки КМДА, Всесвітнім фондом пам’яток (World Monuments Fund) та Будинком учителя, планують відновити 24 автентичних металевих вікна. Наразі завершили реставрацію вікон на першому поверсі, тривають роботи в галереї основної зали, де у січні 1918 року проголосили IV Універсал про незалежність України. Перший етап відновлення мають завершити до кінця року.

Також наразі формують заявку на грант від U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation для проведення протиаварійних робіт на світловому ліхтарі великої зали та покрівлі.

Реставраційні роботи на цій частині пам’ятки проводять уперше за 113 років. На початку цього року Будинок вчителя потрапив до списку World Monuments Watch 2025. Це перелік пам’яток, які потребують термінового захисту.

Київський міський будинок вчителя є пам’яткою архітектури національного значення. У жовтні 2022 року вибухова хвиля від уламку російської ракети вибила в ньому вікна, двері та пошкодила скляний купол. У травні 2024 року на будівлі відновили пошкоджений купол.

Фото: КМДА