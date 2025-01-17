Будинок вчителя у Києві внесли до світового списку об'єктів, які потребують збереження

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Валерія Гуржий
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Всесвітній фонд пам’яток вніс Будинок вчителя у Києві до списку із 25 об’єктів, які увійшли до програми World Monuments Watch 2025.

Про це повідомляє Всесвітній фонд пам’яток.

До цього списку входять об'єкти, які потребують збереження. До списку також увійшли пам’ятки в Албанії, Китаї, Індії, Японії, Монголії, Марокко, Нігерії, Перу, Португалії, Іспанії та Танзанії. Загалом об’єкти розташовані у 29 країнах на п’яти континентах, а також на Місяці.

Цьогорічний список сформовано за результатами понад 200 номінацій, які розглядала незалежна комісія міжнародних експертів. Серед ключових викликів: кліматичні зміни, швидка урбанізація, недостатнє фінансування, війни та природні катастрофи.

Після оголошення списку команда WMF працюватиме над оцінкою потреб кожного об’єкта, розробленням планів адвокації та збором коштів. На сьогодні вже залучено 2 мільйони доларів США для цих проєктів.

Раніше ми писали, що купол був пошкоджений внаслідок вибуху російської ракети у жовтні 2022 року, а відновлювальні роботи проходили за фінансової допомоги США та розпочалися у листопаді 2023 року. Наразі скляний купол повністю відновлений.

Будинок вчителя — знакова історична споруда, яка стала першою будівлею парламенту Української Народної Республіки в 1917 році.

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Опубліковано: 17 січня 2025
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