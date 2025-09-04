Суд захистив статус пам'ятки для садиби Дмитрієва на Подолі

Артем Черничко
Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу забудовника "Конвалія-Нерухомість" і залишив чинним статус пам'ятки для Садиби Дмитрієва, розташованої на вулиці Хорива в Києві.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

“Апеляційна скарга забудовника залишилась без задоволення, – написав активіст. – Такими чином, один з найстаріших садибних комплексів залишається під захистом закону”.

Садиба Дмитрієва, що знаходиться між Житнім ринком та церквою Миколи Притиска, є унікальним зразком цілісної квартальної забудови XIX століття. Вона належала купцю Йосифу Дмитрієву. У 2014 році внесена до обліку пам'яток архітектури місцевого значення.

Садиба включає п’ять історичних будівель, що були зведені в різний час: прибутковий будинок 1897 року, два флігелі, датовані 1830 та 1887 роками, майстерню 1887 року та господарський флігель 1895 року.

У листопаді 2021 року прокуратура повернула садибу Дмитрієва у власність громади, оскільки забудовник ПП "Конвалія-Нерухомість" незаконно зареєстрував об'єкт і почав руйнувати його. У травні 2023 року рішення було виконано, але вже в червні забудовник знову оформив право власності. У грудні 2024-го Господарський cуд міста Києва відмовився скасовувати право власності забудовника на комплекс памʼяток.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 04 вересня 2025
