В Одесі просять встановити пам’ятник Кіану Рівзу на місці демонтованої Катерини II

3744
Ірина Маймур
share share

На одеському сайті «Соціально активний громадянин» з’явилася петиція встановити пам’ятник голлівудському актору Кіану Рівзу на місці знесеної скульптури Катерини II.

Її ініціював Кирило Доценко. Він пояснив, що Рівз — «дуже добра людина, він, як ніхто, заслуговує на пам'ятник, по якому його запам'ятають на сторіччя вперед».

Це не перша подібна ініціатива. У 2022 році на сайті президента пропонували встановити на цьому місці пам’ятник актору Біллі Геррінґтону.

Нагадаємо, наприкінці 2022-го пам’ятник Катерині II у складі композиції «Засновникам Одеси» демонтували, а площу перейменували на Європейську.

Сьогодні там облаштували народний меморіал, де залишають українські прапори з іменами загиблих військових.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 вересня 2025
share share
Мачу-Пікчу може втратити статус чуда світу Мачу-Пікчу може втратити статус чуда світу Під Києвом збудують «Активний парк» зі спортмайданчиком, простором для йоги і скейтпарком Під Києвом збудують «Активний парк» зі спортмайданчиком, простором для йоги і скейтпарком Crocs випустить нову модель сабо, присвячену клоуну Пеннівайзу Crocs випустить нову модель сабо, присвячену клоуну Пеннівайзу Забудовник продовжує розбирати пам'ятку на Андріївському узвозі — попри заборону КМДА Забудовник продовжує розбирати пам'ятку на Андріївському узвозі — попри заборону КМДА
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.