В Одесі просять встановити пам’ятник Кіану Рівзу на місці демонтованої Катерини II

На одеському сайті «Соціально активний громадянин» з’явилася петиція встановити пам’ятник голлівудському актору Кіану Рівзу на місці знесеної скульптури Катерини II.

Її ініціював Кирило Доценко. Він пояснив, що Рівз — «дуже добра людина, він, як ніхто, заслуговує на пам'ятник, по якому його запам'ятають на сторіччя вперед».

Це не перша подібна ініціатива. У 2022 році на сайті президента пропонували встановити на цьому місці пам’ятник актору Біллі Геррінґтону.

Нагадаємо, наприкінці 2022-го пам’ятник Катерині II у складі композиції «Засновникам Одеси» демонтували, а площу перейменували на Європейську.

Сьогодні там облаштували народний меморіал, де залишають українські прапори з іменами загиблих військових.