У Львові відкрили виставку фотографій зруйнованих маріупольських мозаїк

Дар'я Нагорна
У львівській Zenyk Art Gallery 25 вересня представили виставку «Маріуполь: втрачена велич» зі світлинами Івана Станіславського. Проєкт приурочили до Дня Маріуполя, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

На знімках зображені понад 26 мозаїк. Серед них — знесене росіянами під час реконструкції залізничного вокзалу панно «Металурги» авторства Валентина Константінова та Леля Кузьминкова, дивом уцілілі мозаїки на школах №34 та №54, а також зруйновані роботи «Боривітер» і «Дерево життя» Алли Горської.

«Завдяки фотоархіву журналіста й дослідника монументального мистецтва Івана Станіславського цю унікальну спадщину вдалося відтворити у цифровому просторі. Проєкт покликаний не лише зберегти пам’ять, а й нагадати про важливість документування та популяризації української культури», — зазначили у Zenyk Art Gallery.

Виставку можна відвідати до 28 вересня на вул. Шота Руставелі, 7.

Фото: Максим Козицький

Опубліковано: 26 вересня 2025
