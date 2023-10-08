Стабілізатор, рекуператор та турбо-грілка: Львів'янка ділиться лайфхаками з утеплення квартири напередодні зими

Вже з 1 жовтня в Україні обіцяють запровадити графіки відключення світла. А експерти прогнозують , що періоди без світла можуть бути тривалішими, ніж минулої зими.

Ми поговорили з виконавчою директоркою ГО “Нуль відходів” Іриною Мироновою, яка мешкає у Львові, про утеплення квартири та підготовку до складних умов.

Про навички виживання

За освітою я еколог і все життя працюю у сферах, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища. Коли влітку 2022 року з’явилися перші сигнали від влади про те, що слід готуватися до складної зими у плані забезпечення електроенергією, теплом, водою, я серйозно поставилася до цього. Власним прикладом намагалася заохотити своє середовище, особливо тих людей, які, можливо, мають менше досвіду та знань у цьому питанні.

Також я маю неабиякий туристичний досвід – є багаторічною пластункою, з дитинства мандрувала горами, тому володію багатьма навичками, пов’язаними з виживанням у “неміських” умовах. А ще у мене є багато різного туристичного спорядження, яке може бути корисним у подібних випадках.

Про утеплення квартири

Я живу у багатоквартирному будинку, у нас житлово-будівельний кооператив. На превеликий жаль, підготовці до зими присвятили не так багато уваги, тому довелося покладатися на себе.

Готуючись до зими, я поставила завдання зробити свою квартиру максимально енергоефективною. Першочергово зробила прості речі – ліквідувала усі щілини, через які у холодну пору може зникати тепло з квартири. Разом з тим, необхідно було забезпечити ефективне провітрювання квартири. Особливо воно було би важливим, якби довелося просто у квартирі готувати на газових, або якихось інших пальниках.

Для зменшення втрат тепла я утеплила віконні та дверні рами, зокрема, навколо вхідних дверей замінила ущільнювач.

Вікна у мене металопластикові, і я зайвий раз все ретельно відрегулювала у їхньому механізмі і перевірила, чи працює зимовий та літній режим на них.

Про стабілізатор, рекуператор та турбо-грілку

Звісно, провела ревізію всіх акумуляторів та павербанок, докупила декілька видів ліхтариків, які б давали можливість освітлювати квартиру зонально, або давати більше світла.

З великих купівель – встановлення стабілізатора напруги на квартиру.

Це такий прилад, який ставиться на початку електричної мережі, ще до лічильника, і його завдання – у певному діапазоні вирівнювати напругу, яка подається на всі прилади у квартирі до 220 вольт.

Це важливо, бо під час різких перепадів техніка у квартирі може зазнавати пошкоджень, і це може призвести до пожежі. З іншого боку, коли напруга не досягає необхідних 220 вольт, деякі прилади можуть не працювати. Стабілізатор дозволяє забезпечення електроенергії попри коливання у мережі.

Зазначу, що цей прилад цілком себе виправдав, бо коли потужності у мережі було недостатньо, більшість приладів у мене працювали, на відміну, скажімо, від сусідів, у яких живлення взагалі не було.

Інша важлива річ – рекуператор повітря.

Це пристрій, який забезпечує повітрообмін між квартирою і навколишнім середовищем без втрати тепла. Це такий собі циліндр у циліндрі. Через один циліндр повітря виходить, через інший – заходить, а на стінці відбувається теплообмін. Тепле повітря з квартири нагріває холодне повітря з вулиці, тому у квартирі ми маємо придатне свіже повітря. Теж не шкодую, що його встановила, тому що у квартирі покращився мікроклімат, зокрема, не було типової для зими сухості.

Ще у мене є мінімалістична ефективна турбо-грілка, яка може працювати на щепі. Але, на щастя, перебоїв з газопостачанням не було, і це був би вже крайній випадок.

Про безперебійний інтернет та економію електроенергії

Найбільше проблем минулого року було з забезпеченням інтернетом. Тому цьогоріч я вирішила змінити провайдера і підключила мережу, яка подається через оптоволокно до квартири. А також закупила усі необхідні перехідники та кабелі, аби інтернет працював навіть при відключеній електроенергії.

У моїх планах на цей рік – встановлення двофазного лічильника. Це можливість економити кошти на електроенергії, і використовувати її у той час, коли на неї є менший попит, а саме вночі. Це радше такий засіб стимулювати себе і не створювати додаткового пікового навантаження на енергомережу.

Про підготовку міста та мешканців

Попри те, що влада, як на міському, так і на загальнонаціональному рівні попереджає про майбутню складну зиму, на превеликий жаль, люди навколо, за моїми особистими спостереженнями, ще більш розслаблені, ніж минулого року.

Можливо, це наслідки постійного стресу, коли людям з усіма існуючими проблемами складно ще про щось додатково турбуватися. Відчувається такий посил – «пережили минулу зиму – якось переживемо й цю». Але заспокоює те, що місто таки вживає певних заходів, зокрема, закуповуються водовози, щоб у випадку пошкоджень водопостачання можна було доставляти воду мешканцям.

Важливо усім підготувати запаси питної води, наприклад, бутильованої, а також у більших ємностях. Тут в нагоді можуть стати 20-30-літрові каністри з харчового пластику, у яких вода буде зберігатися краще і довше. Такі каністри наша організація закуповувала для потреб людей з Херсонської області, які живуть навколо Каховського водосховища і влітку через підрив греблі росіянами опинилися без централізованого водопостачання.

До речі, у Львові міська влада ще минулого року облаштувала колонки з водою по цілому місту.

Чого особисто мені не вистачило від влади на загальнонаціональному та місцевому рівні – це активного заохочення і стимулювання, а також додаткової підтримки на рівні ОСББ щодо термомодернізації будівель. Тобто якщо влада активно шукає способи забезпечення різними видами енергії, на мій погляд, мало уваги приділяється заохоченню людей до колективних дій щодо енергоефективності.

Фото надані героїнею