Чотири українки увійшли до щорічного рейтингу 100 Next від журналу Time

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Ірина Маймур
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Чотири українки потрапили до щорічного рейтингу Time 100 Next, який збирає найвпливовіших людей нового покоління.

Про це йдеться на сайті видання.

До списку цього року увійшли міністерка економіки України Юлія Свириденко, підприємиця Анастасія Волкова, медикиня і командирка батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич та громадська активістка й виконавча директорка київського «Центру протидії корупції» Дарʼя Каленюк.

Юлію Свириденко відзначили в номінації «лідери», Яну Зінкевич та Дарію Каленюк — у номінації «активісти», а Анастасію Волкову — у номінації «інноватори».

Також до списку Time 100 Next увійшли очільниця Європарламенту Роберта Мецола, музикантка Kali Uchis, дизайнерка Грейс Вейлс Боннер, бейсболіст Роберт Акунья та інші.

Нагадаємо, що минулоріч до списку сотні найвпливовіших людей року за версією журналу Time увійшли перша леді України Олена Зеленська та українська юристка-правозахисниця Олександра Матвійчук.

Фото: пресслужба КМУ, Flurosat, Facebook-сторінки Яни Зінкевич та Дар’ї Каленюк

Опубліковано: 13 вересня 2023
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