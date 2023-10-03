Італієць пройде пішки 500 км, щоб зібрати мільйон євро на допомогу Україні

Італійський журналіст Кевін Карбоні ініціював проєкт Walk to Kyiv. У його межах він пройде 500 км від польського кордону до Києва і збере один мільйон євро для України.

Про це пише NV.

Кевін іде трасою «Е373». Вона простягається від польського кордону до української столиці. Зараз журналіст уже на Київщині. До мети йому необхідно пройти менше 200 кілометрів.

Зібрані під час проєкту кошти Кевін спрямує у два благодійні фонди. Перший із них — Voices of Children, що надає психологічну допомогу дітям, постраждалим через війну. А другий — Energy Act For Ukraine. Він займається облаштуванням сонячних панелей у лікарнях та школах.

Раніше ми писали, як два ветерани на протезах пішли з Києва та Житомира назустріч, щоб зібрати гроші для київського госпіталю.