Італієць пішки дістався Києва, збираючи гроші на українські школи та лікарні

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Наталія Габрух
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Італійський журналіст Кевін Карбоні, що ініціював проєкт Walk to Kyiv і прямував пішки від польського кордону, сьогодні дістався Києва. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Кевін Карбоні намагався зібрати 1 млн євро на сонячні панелі для шкіл та лікарень в Україні, а також кошти на соціальну підтримку дітей.

Завершення благодійного походу було заплановане на 6 жовтня, але Кевін фінішував на кілька днів пізніше.

Скільки саме коштів вдалося зібрати італійцеві поки невідомо. Проте на сайті збору донатів вказано значно меншу суму, ніж планувалося отримати. Зараз це 2796 євро. Наразі на сторінці все ще відкрита можливість відправки коштів.

Кевін планував зібрати донати на сонячну енергію для 10-ти українських шкіл та 5-ти лікарень. Гроші надійдуть до фонду Energy Act For Ukraine, що забезпечує сонячними панелями з системами енергозбереження соціальні установи. Інша ж частина донатів має надійти на рахунок фонду Voices of Children, що надає психологічну допомогу дітям, постраждалим через війну.

Подорож дала Кевінові можливість також познайомитися з українською культурою, побутом та наслідками російської агресії. Будучи під Києвом, він показував на своїй сторінці у соцмережах наслідки російських обстрілів, а також відвідав Немішаєвський ліцей, який постраждав від війни та працює завдяки відбудові.

Раніше ми писали, що італієць пройде пішки 500 км, щоб зібрати мільйон євро на допомогу Україні.

Фото: Walk to Kyiv

Опубліковано: 09 жовтня 2023
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