В Україні запрацював онлайн-чат психологічної підтримки для чоловіків

Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) запустив безплатний, анонімний та цілодобовий онлайн-чат психологічної підтримки для чоловіків. Про це повідомляється на офіційному сайті UNFPA.

Розмова буде відбуватись онлайн у текстовому форматі. Звернутися за психологічною підтримкою можна у месенджерах Viber, Telegram або на сайті лінії підтримки . Операторами є кваліфіковані психологи/-ині з багаторічним досвідом.

Кожен чоловік може звернутися по консультацію в чат один раз на добу з тривалістю консультації до 90 хвилин. Писати чоловіки можуть з будь-яких питань, що викликають стрес: проблеми на роботі чи стосунках, переживання через війну, складнощі у регуляції гніву тощо.

«Чоловіки в Україні часто живуть з думкою, що мають вирішувати свої проблеми самостійно. Через це вони не звертаються за професійною допомогою. За результатами нашого опитування серед чоловіків, яке ми провели влітку 2022 року, – 90% респондентів не мали досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою у будь-якому вигляді. Водночас майже кожен третій українець перебуває у стані значного дистресу, при якому людина не в змозі адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків», — зазначила Альона Зубченко, програмна менеджерка UNFPA.

У жовтні 2022 року UNFPA запустив роботу безкоштовної анонімної та цілодобової лінії психологічної підтримки для чоловіків за номером 2345. За більш ніж рік роботи психологи/-ині прийняли понад 9200 дзвінків. Щоб чоловіки мали більше можливостей для звернення по підтримку, створили онлайн-чат у доповнення до гарячої лінії.

Раніше ми писали, що в Україні з’явився застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База».