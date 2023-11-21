Український інженер очолив Марсіанську дослідницьку станцію в США

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Наталія Габрух
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Український інженер Сергій Якимов став керівником Марсіанської дослідницької станції у пустелі Сан-Рафаель, що в американському штаті Юта. Про це пише «Голос Америки».

«Ми приймаємо різні групи з усього світу, які проводять експерименти або тестують обладнання. Ця Марсіанська станція класифікується як геологічний аналог, тому що геологія навколишньої пустелі, вона близька до геології Марса наскільки це можливо» – розповідає Сергій Якимов.

Ротація дослідницьких груп триває від двох тижнів. Дослідники живуть у спеціальних модулях, харчуються овочами та фруктами зі спеціальної теплиці, а назовні виходять лише у скафандрах.

За словами Сергія політ на Марс наразі далека перспектива. Але він впевнений, що дослідження, які проводять на марсіанській станції можуть стати корисними і на Землі.

Український інженер вже був учасником кількох таких експедицій. Він мріє стати астронавтом і потрапити на Марс.

Сергій Якимов закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Системи керування літальними апаратами». Вісім років тому його відібрали у сотню претендентів для майбутнього польоту на Червону планету. Цю місію організовувала компанія з Нідерландів Mars One. Зрештою, вона збанкрутувала.

Марсіанська пустельна дослідницька станція в пустелі Юти створена громадською організацією – «Марсіанським товариством», яке фінансується різними донорами. Серед них мільярдери Джеф Безос та Ілон Маск.

Раніше ми писали, що студенти КПІ розробили наносупутник, який виведуть на орбіту.

Фото: Сергій Якимов.

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Опубліковано: 21 листопада 2023
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