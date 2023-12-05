Український військовий випустив альбом фортепіанної музики, який створив на передовій

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Наталія Габрух
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Військовий та учасник «Культурного десанту» ЗСУ Михайло Олійник («Піаніст») випустив альбом фортепіанної музики під назвою «Мить», який створив на передовій.

Про це він повідомив у соцмережах.

Військовий 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка грає фортепіанні концерти для побратимів на передовій.

«Композиції, що вже звучали сотні разів для захисників і захисниць – у посадках, зруйнованих будівлях, полях, госпіталях, імпровізованих місцях концертів», — пише Михайло Олійник.

До альбому увійшли наступні треки:

  • «Донбас»;
  • «Молитва за Побратимів»;
  • «Гуляйполе»;
  • «Танець води»;
  • «Музична скринька»;
  • «Персикове небо»;
  • «Українське небо».

Альбом можна послухати на стримінгових платформах Spotify, Apple Music та YouTube Music.

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Фото: Михайло Олійник.

Вам подобається музика, яку створює Михайло Олійник?
Опубліковано: 05 грудня 2023
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