Український військовий випустив альбом фортепіанної музики, який створив на передовій

Військовий та учасник «Культурного десанту» ЗСУ Михайло Олійник («Піаніст») випустив альбом фортепіанної музики під назвою «Мить», який створив на передовій.
Про це він повідомив у соцмережах.
Військовий 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка грає фортепіанні концерти для побратимів на передовій.
«Композиції, що вже звучали сотні разів для захисників і захисниць – у посадках, зруйнованих будівлях, полях, госпіталях, імпровізованих місцях концертів», — пише Михайло Олійник.
До альбому увійшли наступні треки:
Альбом можна послухати на стримінгових платформах Spotify, Apple Music та YouTube Music.
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Фото: Михайло Олійник.