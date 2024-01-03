Світлина обстріляного рф будинку в Києві — у добірці найкращих фото 2023 року від Polaroid

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Ірина Маймур
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Polaroid оприлюднив добірку найкращих полароїдних фотографій 2023 року. До неї увійшла робота української мисткині Вероніки Моль з обстріляним рф будинком у Києві.

Йдеться про висотку, що розташована на проспекті Лобановського. Вона зазнала обстрілу 26 лютого 2022 року.

Вероніка Моль є учасницею групи MYPH і черпає натхнення в маніпуляціях із плівкою за допомогою таких технік, як різання, випалювання, фарбування і зшивання степлером.

«24 лютого 2022 року я прокинулась о 5 ранку від звуків вибухів, що прилітали по Києву. Я вперше в житті відчула справжній страх — тваринний страх за своє життя. Перше, що ми зробили з моїм партнером це заклеїли вікна скотчем у нашій квартирі. Потім я взяла до рук полароїд і зробила фото», — написала до цього фото Вероніка Моль.

Раніше ми писали, що фото з України стало світлиною року за версією UNICEF.

Фото: Вероніка Моль

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Опубліковано: 03 січня 2024
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