Найкращі фільми, серіали й актори: хто отримав «Золотий глобус» 2024 року

У ніч на 8 січня 2024 року пройшла 81-а церемонія нагородження кінопремії «Золотий глобус».

Більшість нагород здобув фільм «Оппенгеймер», який отримав п’ять статуеток. Крістофера Нолана визнали найкращим режисером, а виконавець головної ролі фільму Кілліан Мерфі став найкращим актором.

Перелік переможців премії «Золотий глобус 2024»:

Найкращий драматичний фільм: «Оппенгеймер» — Крістофер Нолан

Найкращий фільм у жанрі комедія або мюзикл: «Бідолахи» — Йоргос Лантімос

Найкращий міжнародний фільм: «Анатомія падіння» — Жюстін Тріє (Франція)

Найкращий режисер: Крістофер Нолан — «Оппенгеймер»

Найкращий сценарій: «Анатомія падіння» — Жюстін Тріє, Артур Гарарі

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі: Кілліан Мерфі — «Оппенгеймер»

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі: Лілі Гледстоун — «Вбивці квіткової повні»

Найкраща жіноча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія: Емма Стоун — «Бідолахи»

Найкраща чоловіча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія: Пол Джаматті — «Залишені»

Найкраща чоловіча роль другого плану: Роберт Дауні-молодший — «Оппенгеймер»

Найкраща жіноча роль другого плану: Да’Він Джой Рендольф — «Залишені»

Найкращий телевізійний драматичний серіал: «Спадкоємці»

Найкращий анімаційний фільм: «Хлопчик і чапля» — Хаяо Міядзакі

Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія: «Ведмідь»

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі: Кіран Калкін — «Спадкоємці»

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі: Сара Снук — «Спадкоємці»

Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія: Айо Едебірі — «Ведмідь»

Найкраща чоловіча роль у телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія: Джеремі Аллен Вайт — «Ведмідь»

Кінематографічні досягнення та касові збори: «Барбі»

Найкращий мінісеріал або фільм, створений для телебачення: «Сварка»

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі, створеному для телебачення: Стівен Йон — «Сварка»

Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі, створеному для телебачення: Алі Вонг — «Сварка»

Найкраща оригінальна музика до фільму: Людвіг Йоранссон — «Оппенгеймер»

Найкраща оригінальна пісня: Біллі Айліш — What Was I Made For? («Барбі»)

Найкраще стендап-шоу для телебачення: Рікі Джервейс — «Армагеддон»

Раніше ми публікували список найкращих фільмів 2023 року за версією Європейської кіноакадемії.

Фото: Gilbert Flores/Golden Globes 2024/Golden Globes 2024 via Getty Images