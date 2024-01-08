Найкращі фільми, серіали й актори: хто отримав «Золотий глобус» 2024 року

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Ірина Маймур
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У ніч на 8 січня 2024 року пройшла 81-а церемонія нагородження кінопремії «Золотий глобус».

Більшість нагород здобув фільм «Оппенгеймер», який отримав п’ять статуеток. Крістофера Нолана визнали найкращим режисером, а виконавець головної ролі фільму Кілліан Мерфі став найкращим актором.

Перелік переможців премії «Золотий глобус 2024»:

  • Найкращий драматичний фільм: «Оппенгеймер» — Крістофер Нолан
  • Найкращий фільм у жанрі комедія або мюзикл: «Бідолахи» — Йоргос Лантімос
  • Найкращий міжнародний фільм: «Анатомія падіння» — Жюстін Тріє (Франція)
  • Найкращий режисер: Крістофер Нолан — «Оппенгеймер»
  • Найкращий сценарій: «Анатомія падіння» — Жюстін Тріє, Артур Гарарі
  • Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі: Кілліан Мерфі — «Оппенгеймер»
  • Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі: Лілі Гледстоун — «Вбивці квіткової повні»
  • Найкраща жіноча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія: Емма Стоун — «Бідолахи»
  • Найкраща чоловіча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія: Пол Джаматті — «Залишені»
  • Найкраща чоловіча роль другого плану: Роберт Дауні-молодший — «Оппенгеймер»
  • Найкраща жіноча роль другого плану: Да’Він Джой Рендольф — «Залишені»
  • Найкращий телевізійний драматичний серіал: «Спадкоємці»
  • Найкращий анімаційний фільм: «Хлопчик і чапля» — Хаяо Міядзакі
  • Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія: «Ведмідь»
  • Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі: Кіран Калкін — «Спадкоємці»
  • Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі: Сара Снук — «Спадкоємці»
  • Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія: Айо Едебірі — «Ведмідь»
  • Найкраща чоловіча роль у телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія: Джеремі Аллен Вайт — «Ведмідь»
  • Кінематографічні досягнення та касові збори: «Барбі»
  • Найкращий мінісеріал або фільм, створений для телебачення: «Сварка»
  • Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі, створеному для телебачення: Стівен Йон — «Сварка»
  • Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі, створеному для телебачення: Алі Вонг — «Сварка»
  • Найкраща оригінальна музика до фільму: Людвіг Йоранссон — «Оппенгеймер»
  • Найкраща оригінальна пісня: Біллі Айліш — What Was I Made For? («Барбі»)
  • Найкраще стендап-шоу для телебачення: Рікі Джервейс — «Армагеддон»

Раніше ми публікували список найкращих фільмів 2023 року за версією Європейської кіноакадемії.

Фото: Gilbert Flores/Golden Globes 2024/Golden Globes 2024 via Getty Images

Уболівали за «Оппенгеймер»?
Опубліковано: 08 січня 2024
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