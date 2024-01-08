Найкращі фільми, серіали й актори: хто отримав «Золотий глобус» 2024 року
У ніч на 8 січня 2024 року пройшла 81-а церемонія нагородження кінопремії «Золотий глобус».
Більшість нагород здобув фільм «Оппенгеймер», який отримав п’ять статуеток. Крістофера Нолана визнали найкращим режисером, а виконавець головної ролі фільму Кілліан Мерфі став найкращим актором.
Перелік переможців премії «Золотий глобус 2024»:
- Найкращий драматичний фільм: «Оппенгеймер» — Крістофер Нолан
- Найкращий фільм у жанрі комедія або мюзикл: «Бідолахи» — Йоргос Лантімос
- Найкращий міжнародний фільм: «Анатомія падіння» — Жюстін Тріє (Франція)
- Найкращий режисер: Крістофер Нолан — «Оппенгеймер»
- Найкращий сценарій: «Анатомія падіння» — Жюстін Тріє, Артур Гарарі
- Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі: Кілліан Мерфі — «Оппенгеймер»
- Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі: Лілі Гледстоун — «Вбивці квіткової повні»
- Найкраща жіноча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія: Емма Стоун — «Бідолахи»
- Найкраща чоловіча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія: Пол Джаматті — «Залишені»
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Роберт Дауні-молодший — «Оппенгеймер»
- Найкраща жіноча роль другого плану: Да’Він Джой Рендольф — «Залишені»
- Найкращий телевізійний драматичний серіал: «Спадкоємці»
- Найкращий анімаційний фільм: «Хлопчик і чапля» — Хаяо Міядзакі
- Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія: «Ведмідь»
- Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі: Кіран Калкін — «Спадкоємці»
- Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі: Сара Снук — «Спадкоємці»
- Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія: Айо Едебірі — «Ведмідь»
- Найкраща чоловіча роль у телевізійному серіалі в жанрі мюзикл або комедія: Джеремі Аллен Вайт — «Ведмідь»
- Кінематографічні досягнення та касові збори: «Барбі»
- Найкращий мінісеріал або фільм, створений для телебачення: «Сварка»
- Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі, створеному для телебачення: Стівен Йон — «Сварка»
- Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі, створеному для телебачення: Алі Вонг — «Сварка»
- Найкраща оригінальна музика до фільму: Людвіг Йоранссон — «Оппенгеймер»
- Найкраща оригінальна пісня: Біллі Айліш — What Was I Made For? («Барбі»)
- Найкраще стендап-шоу для телебачення: Рікі Джервейс — «Армагеддон»
Раніше ми публікували список найкращих фільмів 2023 року за версією Європейської кіноакадемії.
Фото: Gilbert Flores/Golden Globes 2024/Golden Globes 2024 via Getty Images
Опубліковано: 08 січня 2024