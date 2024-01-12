Померла художниця Оксана Грудзинська, авторка панно на станції «Хрещатик»

У віці 100 років померла художниця декоративного й монументального мистецтва Оксана Грудзинська.

Про це повідомили в Національному музеї декоративного мистецтва України.

Одна з найвідоміших робіт мисткині — декоративні панно в підземному вестибюлі станції метро «Хрещатик».

У музеї розповідають, що панно складаються з 12 типів прямокутних плиток, які мають багато варіантів компонування. В основі композиції — характерні для України мотиви рослинного орнаменту. Контури малюнка виконані технікою невисокого, ледь виступаючого рельєфу й розписані кольоровими поливами відновного вогню.

До того ж мисткиня брала участь у створенні інтер’єрів станцій «Дарниця», «Лівобережна» та «Гідропарк» та багатьох київських споруд.

У доробку Оксани Грудзинської багато видатних робіт. Серед них — оформлення фасаду павільйону «Тваринництво» на ВДНГ у Києві, вестибюлю Національного музею українського народного декоративного мистецтва, санаторію «Донбас» у Слов’янську; майолікові панно «Історія зв’язку» в інтер’єрі Будинку зв’язку в Деражні; мозаїчні панно для механіко-металургійного технікуму в Києві, рафінадного заводу в Сумах, палацу культури хімічного об’єднання «Азот» у Рівному; оформлення головного фасаду будинку культури Хоростківського цукрозаводу на Тернопільщині, будинку культури спиртового заводу селі Триліси на Київщині, бази відпочинку Запорізького металургійного комбінату на Бердянській косі тощо.

Раніше ми писали, що в Києві біля фунікулера встановили мозаїчне панно, присвячене ППО.

Фото: Національний музей декоративного мистецтва України/Facebook