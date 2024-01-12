Померла художниця Оксана Грудзинська, авторка панно на станції «Хрещатик»

227
Ірина Маймур
share share

У віці 100 років померла художниця декоративного й монументального мистецтва Оксана Грудзинська.

Про це повідомили в Національному музеї декоративного мистецтва України.

Одна з найвідоміших робіт мисткині — декоративні панно в підземному вестибюлі станції метро «Хрещатик».

У музеї розповідають, що панно складаються з 12 типів прямокутних плиток, які мають багато варіантів компонування. В основі композиції — характерні для України мотиви рослинного орнаменту. Контури малюнка виконані технікою невисокого, ледь виступаючого рельєфу й розписані кольоровими поливами відновного вогню.

До того ж мисткиня брала участь у створенні інтер’єрів станцій «Дарниця», «Лівобережна» та «Гідропарк» та багатьох київських споруд.

У доробку Оксани Грудзинської багато видатних робіт. Серед них — оформлення фасаду павільйону «Тваринництво» на ВДНГ у Києві, вестибюлю Національного музею українського народного декоративного мистецтва, санаторію «Донбас» у Слов’янську; майолікові панно «Історія зв’язку» в інтер’єрі Будинку зв’язку в Деражні; мозаїчні панно для механіко-металургійного технікуму в Києві, рафінадного заводу в Сумах, палацу культури хімічного об’єднання «Азот» у Рівному; оформлення головного фасаду будинку культури Хоростківського цукрозаводу на Тернопільщині, будинку культури спиртового заводу селі Триліси на Київщині, бази відпочинку Запорізького металургійного комбінату на Бердянській косі тощо.

Раніше ми писали, що в Києві біля фунікулера встановили мозаїчне панно, присвячене ППО.

Фото: Національний музей декоративного мистецтва України/Facebook

Чи бачили ви роботи видатної художниці наживо?
Опубліковано: 12 січня 2024
share share
На Лукʼянівці відкрився ресторан «Барсук» зі сніданками протягом дня і коктейлями На Лукʼянівці відкрився ресторан «Барсук» зі сніданками протягом дня і коктейлями У Києві заборонили зовнішнє підсвічування вивісок на фасадах будинків У Києві заборонили зовнішнє підсвічування вивісок на фасадах будинків У Києві «Дарницькі лазні» відірвалися від причалу і почали дрейфувати Дніпром У Києві «Дарницькі лазні» відірвалися від причалу і почали дрейфувати Дніпром Вагони для київського метро закупили зі збитками у понад 13 млн гривень Вагони для київського метро закупили зі збитками у понад 13 млн гривень «Укрзалізниця» назвала 5 найпопулярніших потягів 2023 року «Укрзалізниця» назвала 5 найпопулярніших потягів 2023 року У Софії Київській почали оцифровувати настінні графіті У Софії Київській почали оцифровувати настінні графіті У Дніпрі незаконний недобуд видають за укриття, щоб його не знесли У Дніпрі незаконний недобуд видають за укриття, щоб його не знесли У Києві боржників почнуть відключати від світла У Києві боржників почнуть відключати від світла
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.