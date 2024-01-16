Найкращі серіали 2023 року. Оголосили переможців премії «Еммі»
У Лос-Анджелесі відбулася 75-та церемонія нагородження телевізійної премії «Еммі». Лідерами за кількістю здобутих статуеток стали серіали «Спадкоємці», «Ведмідь» та «Сварка».
Про це повідомляють на сайті премії.
Повний перелік переможців премії:
- найкращий драматичний серіал — «Спадкоємці»;
- найкращий комедійний серіал — «Ведмідь»;
- короткий серіал — «Сварка»;
- актор головної ролі в драматичному серіалі — Кіран Калкін («Спадкоємці»);
- акторка головної ролі в драматичному серіалі — Сара Снук («Спадкоємці»);
- актор другого плану в драматичному серіалі — Метью Макфейден («Спадкоємці»);
- акторка другого плану в драматичному серіалі — Дженніфер Кулідж («Білий лотос»);
- актор головної ролі в комедійному серіалі — Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»);
- акторка головної ролі в комедійному серіалі — Квінта Брансон («Початкова школа Ебботт»);
- актор другого плану в комедійному серіалі — Ебон Мосс-Бакрак («Ведмідь»);
- акторка другого плану в комедійному серіалі — Айо Едебірі («Ведмідь»);
- актор головної ролі в короткому серіалі — Стівен Юн («Сварка»);
- акторка головної ролі в короткому серіалі — Алі Вонґ («Сварка»);
- актор другого плану в короткому серіалі — Пол Волтер Гаузер («Чорний птах»);
- акторка другого плану в короткому серіалі — Нісі Неш-Беттс («Дамер — чудовисько: історія Джеффрі Дамера»);
- сценарій драматичного серіалу — Джессі Армстронг («Спадкоємці»);
- сценарій короткого серіалу — Лі Сон Джин (Сварка»);
- режисура драматичного серіалу — Марк Майлод («Спадкоємці»);
- сценарій комедійного серіалу — Крістофер Сторер («Ведмідь»);
- режисура драматичного серіалу — Крістофер Сторер («Ведмідь»);
- розважальна програма — «Ефір Елтона Джона: прощання зі стадіоном Доджерс»;
- реаліті-шоу/змагання — «Королівські перегони Ру Пола»;
- розмовне телешоу — «Щоденне шоу з Тревором Ноа»;
- ток-шоу — «Події минулого тижня з Джоном Олівером».
Раніше ми писали, хто став переможцем кінопремії «Золотий глобус».
Фото: Dania Maxwell/Los Angeles Times
Опубліковано: 16 січня 2024