Найкращі серіали 2023 року. Оголосили переможців премії «Еммі»

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Ірина Маймур
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У Лос-Анджелесі відбулася 75-та церемонія нагородження телевізійної премії «Еммі». Лідерами за кількістю здобутих статуеток стали серіали «Спадкоємці», «Ведмідь» та «Сварка».

Про це повідомляють на сайті премії.

Повний перелік переможців премії:

  • найкращий драматичний серіал — «Спадкоємці»;
  • найкращий комедійний серіал — «Ведмідь»;
  • короткий серіал — «Сварка»;
  • актор головної ролі в драматичному серіалі — Кіран Калкін («Спадкоємці»);
  • акторка головної ролі в драматичному серіалі — Сара Снук («Спадкоємці»);
  • актор другого плану в драматичному серіалі — Метью Макфейден («Спадкоємці»);
  • акторка другого плану в драматичному серіалі — Дженніфер Кулідж («Білий лотос»);
  • актор головної ролі в комедійному серіалі — Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»);
  • акторка головної ролі в комедійному серіалі — Квінта Брансон («Початкова школа Ебботт»);
  • актор другого плану в комедійному серіалі — Ебон Мосс-Бакрак («Ведмідь»);
  • акторка другого плану в комедійному серіалі — Айо Едебірі («Ведмідь»);
  • актор головної ролі в короткому серіалі — Стівен Юн («Сварка»);
  • акторка головної ролі в короткому серіалі — Алі Вонґ («Сварка»);
  • актор другого плану в короткому серіалі — Пол Волтер Гаузер («Чорний птах»);
  • акторка другого плану в короткому серіалі — Нісі Неш-Беттс («Дамер — чудовисько: історія Джеффрі Дамера»);
  • сценарій драматичного серіалу — Джессі Армстронг («Спадкоємці»);
  • сценарій короткого серіалу — Лі Сон Джин (Сварка»);
  • режисура драматичного серіалу — Марк Майлод («Спадкоємці»);
  • сценарій комедійного серіалу — Крістофер Сторер («Ведмідь»);
  • режисура драматичного серіалу — Крістофер Сторер («Ведмідь»);
  • розважальна програма — «Ефір Елтона Джона: прощання зі стадіоном Доджерс»;
  • реаліті-шоу/змагання — «Королівські перегони Ру Пола»;
  • розмовне телешоу — «Щоденне шоу з Тревором Ноа»;
  • ток-шоу — «Події минулого тижня з Джоном Олівером».

Раніше ми писали, хто став переможцем кінопремії «Золотий глобус».

Фото: Dania Maxwell/Los Angeles Times

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Опубліковано: 16 січня 2024
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