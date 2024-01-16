Найкращі серіали 2023 року. Оголосили переможців премії «Еммі»

У Лос-Анджелесі відбулася 75-та церемонія нагородження телевізійної премії «Еммі». Лідерами за кількістю здобутих статуеток стали серіали «Спадкоємці», «Ведмідь» та «Сварка».

Про це повідомляють на сайті премії.

Повний перелік переможців премії:

найкращий драматичний серіал — «Спадкоємці»;

найкращий комедійний серіал — «Ведмідь»;

короткий серіал — «Сварка»;

актор головної ролі в драматичному серіалі — Кіран Калкін («Спадкоємці»);

акторка головної ролі в драматичному серіалі — Сара Снук («Спадкоємці»);

актор другого плану в драматичному серіалі — Метью Макфейден («Спадкоємці»);

акторка другого плану в драматичному серіалі — Дженніфер Кулідж («Білий лотос»);

актор головної ролі в комедійному серіалі — Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»);

акторка головної ролі в комедійному серіалі — Квінта Брансон («Початкова школа Ебботт»);

актор другого плану в комедійному серіалі — Ебон Мосс-Бакрак («Ведмідь»);

акторка другого плану в комедійному серіалі — Айо Едебірі («Ведмідь»);

актор головної ролі в короткому серіалі — Стівен Юн («Сварка»);

акторка головної ролі в короткому серіалі — Алі Вонґ («Сварка»);

актор другого плану в короткому серіалі — Пол Волтер Гаузер («Чорний птах»);

акторка другого плану в короткому серіалі — Нісі Неш-Беттс («Дамер — чудовисько: історія Джеффрі Дамера»);

сценарій драматичного серіалу — Джессі Армстронг («Спадкоємці»);

сценарій короткого серіалу — Лі Сон Джин (Сварка»);

режисура драматичного серіалу — Марк Майлод («Спадкоємці»);

сценарій комедійного серіалу — Крістофер Сторер («Ведмідь»);

режисура драматичного серіалу — Крістофер Сторер («Ведмідь»);

розважальна програма — «Ефір Елтона Джона: прощання зі стадіоном Доджерс»;

реаліті-шоу/змагання — «Королівські перегони Ру Пола»;

розмовне телешоу — «Щоденне шоу з Тревором Ноа»;

ток-шоу — «Події минулого тижня з Джоном Олівером».

Раніше ми писали, хто став переможцем кінопремії «Золотий глобус».

Фото: Dania Maxwell/Los Angeles Times