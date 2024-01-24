На Київщині судитимуть чоловіків, які зрізали дерев на понад 2 млн гривень
У листопаді минулого року двоє чоловіків зрубали 348 дерев. Це були захисні лісові насадження лінійного типу. Наразі одного з порушників оголосили в розшук.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Там розповіли, що дерева висадили на ділянці зрошувального каналу на території Бориспільського району.
За допомогою спеціальної техніки правопорушники завантажили зрізану деревину в автомобілі та вивезли у невідомому напрямку.
Правоохоронці Бориспільського управління поліції Київщини встановили обох фігурантів — ними виявилися жителі Сумщини та Бориспільщини.
Своїми діями «чорні лісоруби» завдали шкоди державі на суму 2,4 мільйона гривень.
У листопаді минулого року зловмисникам було повідомлено про підозру. Наразі одного із правопорушників оголошено в розшук.
Слідчі скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. Обом обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
Раніше ми писали, що кияни захистили від вирубки старі дерева у Сквері інтелігентів.
Фото: поліція Київщини