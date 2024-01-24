На Київщині судитимуть чоловіків, які зрізали дерев на понад 2 млн гривень

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Наталія Габрух
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У листопаді минулого року двоє чоловіків зрубали 348 дерев. Це були захисні лісові насадження лінійного типу. Наразі одного з порушників оголосили в розшук.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Там розповіли, що дерева висадили на ділянці зрошувального каналу на території Бориспільського району.

За допомогою спеціальної техніки правопорушники завантажили зрізану деревину в автомобілі та вивезли у невідомому напрямку.

Правоохоронці Бориспільського управління поліції Київщини встановили обох фігурантів — ними виявилися жителі Сумщини та Бориспільщини.

Своїми діями «чорні лісоруби» завдали шкоди державі на суму 2,4 мільйона гривень.

У листопаді минулого року зловмисникам було повідомлено про підозру. Наразі одного із правопорушників оголошено в розшук.

Слідчі скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. Обом обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Раніше ми писали, що кияни захистили від вирубки старі дерева у Сквері інтелігентів.

Фото: поліція Київщини

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Опубліковано: 24 січня 2024
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