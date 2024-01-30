Миколаївський дизайнер відтворює з LEGO зруйновані обстрілами РФ будівлі

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Наталія Габрух
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Миколаївський дизайнер Олександр Єрмолаєв разом із командою відтворює з конструктора LEGO будівлі, які були зруйновані обстрілами РФ.

Про це повідомляє Суспільне.

Проєкт, який отримав назву "MiNiMISTO", зародився ще до повномасштабної війни, під час карантину через пандемію коронавірусу. Спочатку Олександр Єрмолаєв хотів популяризувати лише Миколаїв, але після повномасштабного вторгнення розширив цей проєкт та почав відтворювати будівлі, зруйновані російськими військами по всій Україні.

«В перші дні повномасштабної війни звичайно мова не йшла про LEGO, все це було згорнуто. Але з часом сидячи в коридорі я зрозумів, що треба використовувати наш інструментарій для того аби показувати воєнні злочини, які коять росіяни на нашій землі», — розповів Єрмолаєв.

Серед відтворених Олександром будівель є Миколаївська обласна рада, маріупольський драматичний театр, будівлі зруйнованого Бахмута та Херсона, будівля Харківської ОДА та інші.

Через обмеженість у деталях LEGO більша частина робіт команди "MiNiMISTO" наразі зберігається в електронному форматі.

Раніше ми писали, що UNITED24 і Lego Creators створили благодійні конструктори, присвячені українським памʼяткам.

Фото: "MiNiMISTO"

А вам подобаються роботи Олександра Єрмолаєва?
Опубліковано: 30 січня 2024
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