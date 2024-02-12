В “Укрзалізниці” допоможуть привітати з Днем закоханих військових, які 14 лютого будуть в поїздах

Якщо ваш коханий захисник чи захисниця проведе 14 лютого в поїзді, і ви не встигаєте з привітаннями — залізничники доставлять листівку адресатові.

Про це повідомляють в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Для відправлення послання треба:

зайти в чат-бот “Укрзалізниці” у Viber , Telegram , Facebook або Apple Messages ;

, , або ; натиснути кнопку “Love letter”;

вказати рейс, вагон, місце, номер поїзда та дату відправки адресата;

написати коротке, але щире послання.

Працівники компанії трансформують меседж у листівку і передадуть її адресатові в потрібний день і час.

Послання у чат-боті можна відправити до 21:00 12 лютого.

Раніше ми писали, що до Дня закоханих “Укрзалізниця” запустить "романтичний експрес" у Києві та Львові.

Фото: з відкритих джерел