До Дня закоханих “Укрзалізниця” запустить "романтичний експрес" у Києві та Львові

“Укрзалізниця” у партнерстві з Mastercard запустить "романтичний експрес" “Потяг до тебе”. У 2024 році потяги курсуватимуть у Києві та Львові.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Зазначається, що експрес курсуватиме 14, 16 та 18 лютого.

“На пасажирів очікує романтична подорож під справжнім паровозом, у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря дипломатичних рейсів Євгена Клопотенка”, — йдеться у повідомленні перевізника.

Подорож Києвом і Львовом триватиме трохи більше 2 годин, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Відправлення 14, 16 та 18 лютого у Львові о 18:55, у Києві о 19:10.

Квитки на цей рейс матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 грн у Львові та 458 грн у Києві.

Знайти “Потяг до тебе” в застосунку можна за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний, а також Львів — Львів-Романтичний.

Вечеря не входить до вартості квитка, кожен замовник отримає індивідуальне посилання на спеціально розроблене меню від шефа.

Половину місць безкоштовно надано пораненим військовослужбовцям на реабілітації.

Раніше ми писали, що "Укрзалізниця" анонсувала нічний потяг між Харковом та Дніпром .

Фото: з відкритих джерел